«Фейеноорд» начал переговоры с «Динамо» насчет трансфера Захаряна

«Фейноорд» вступил в контакт с руководством «Динамо» по поводу трансфера полузащитника Арсена Захаряна. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

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По информации источника, команды согласовывают условия перехода полузащитника. «Фейеноорд» предлагает за Арсена 8 миллионов евро, а «Динамо» намерено продать футболиста минимум за 15 миллионов евро.

Захаряну 20 лет. Он воспитанник «Динамо». За основную команду полузащитник выступает с января 2021 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Сообщалось, что прошлой осенью и этой зимой Захаряном интересовался «Челси».