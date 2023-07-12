«Фейеноорд» начал переговоры с «Динамо» насчет трансфера Захаряна
«Фейноорд» вступил в контакт с руководством «Динамо» по поводу трансфера полузащитника Арсена Захаряна. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
По информации источника, команды согласовывают условия перехода полузащитника. «Фейеноорд» предлагает за Арсена 8 миллионов евро, а «Динамо» намерено продать футболиста минимум за 15 миллионов евро.
Захаряну 20 лет. Он воспитанник «Динамо». За основную команду полузащитник выступает с января 2021 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.
Сообщалось, что прошлой осенью и этой зимой Захаряном интересовался «Челси».
В прошлом сезоне Захарян провел 37 матчей (2905 минут), в которых он забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.