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В «Рубине» исключили подписание нового контракта с Дзагоевым

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что клуб не станет предлагать новый контракт полузащитнику Алану Дзагоеву.

В «Рубине» исключили подписание нового контракта с Дзагоевым
© Betassist

«У него закончился контракт. Дзагоева не будет в новом сезоне», — цитирует Айбатова Sport24.

Соглашение Дзагоева с казанцами истекло 30 июня 2023 года. Алан Дзагоев является воспитанником академии Коноплёва. В 2008 году московский ЦСКА выкупил его у ФК «Крылья Советов-СОК» за € 400 тыс. С красно-синими Дзагоев выиграл три чемпионских титула, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

В минувшем сезоне у 32-летнего хавбека 20 матчей в составе «Рубина», три забитых мяча и две результативные передачи. Казанцы стали победителями Первой лиги и вернулись в РПЛ.