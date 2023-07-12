В «Рубине» исключили подписание нового контракта с Дзагоевым

«У него закончился контракт. Дзагоева не будет в новом сезоне», — цитирует Айбатова Sport24.

Соглашение Дзагоева с казанцами истекло 30 июня 2023 года. Алан Дзагоев является воспитанником академии Коноплёва. В 2008 году московский ЦСКА выкупил его у ФК «Крылья Советов-СОК» за € 400 тыс. С красно-синими Дзагоев выиграл три чемпионских титула, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.