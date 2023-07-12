Малком высказался о срыве перехода в «ПСЖ» из «Зенита» минувшей зимой.

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– Давайте поговорим об интересе к вам со стороны «ПСЖ» в январе. Почему трансфер не состоялся?

– Были интерес и обсуждения, но, к сожалению, не получилось. Но я продолжу работать. Я провел очень хороший сезон. Посмотрим, что случится в будущем. А если не случится, то я останусь в «Зените» и буду счастлив.

– И, кажется, обсуждения продолжаются. Можете ли вы рассказать нам об этом?

– Если обсуждения и продолжаются, то я ничего об этом не знаю. Мое будущее – это работа агента. Я знаю, что он хорошо позаботится обо всем. Я концентрируюсь только на футболе.

– Но связка Мбаппе и Малкома в атаке выглядела бы отлично, согласитесь?