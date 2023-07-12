Экс-гендиректор «Ростова» назвал самого преданного легионера в истории РПЛ

Бывший гендиректор «Ростова» назвал самого преданного легионера в истории РПЛ
Бывший гендиректор «Ростова» и «Москвы» Юрий Белоус заявил, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес является самым преданным легионером в истории Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Legalbet.
«Какой бы ни был Промес, после Европы он вернулся именно в «Спартак». Голландец там стал своим. Он самый преданный легионер в РПЛ», — сказал Белоус.
Также Белоус отметил бывшего футболиста футбольного клуба «Москва» Эктора Бракамонте и экс-игрока ЦСКА Элвира Рахимича, который сейчас работает в ДЮСШ ЦСКА.
19 июня Королевский суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату. Промес также является фигурантом уголовного дела о контрабанде и торговле наркотиками, из-за чего полиция Нидерландов вела прослушку его телефонных разговоров.
Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.