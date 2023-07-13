Погребняк поддержал переход Кузяева в «Гавр»

«Переход Кузяева в «Гавр» довольно удивителен. Меня это приятно удивило. Я всегда выступал за то, чтобы российские игроки уезжали, тем более, когда речь касается чемпионата из топ 5 лиг. Да, команда не самого сильного уровня, но он всё равно красавчик. Это шаг вперед, неважно, что ему 30 лет. Полностью поддерживаю, красавец.