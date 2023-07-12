Гендиректор «Балтики» прокомментировал переход нападающего Энрикеса

«Анхело Энрикес — статусный игрок для «Балтики». Это футболист с большим послужным списком: игрок сборной Чили, поиграл в АПЛ. Мы на него очень рассчитываем», — сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последней командой 29-летнего форварда была польская «Медзь» (Легница). Энрикес присоединился к «Балтике» на правах свободного агента. Контракт с калининградцами подписан на два года.

С 2012 по 2015 год права на нападающего принадлежали «Манчестер Юнайтед», однако он ни разу не вышел на поле в составе основной команды. На его счету семь матчей за молодёжную команду «красных дьяволов».