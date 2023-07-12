РПЛ и футбольные клубы одобрили возвращение на стадионы пива

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что РПЛ и футбольные клубы одобряют возвращение пива на стадионы страны. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Такое заявление Алаев сделал по итогам общего собрания РПЛ.

«Мы озвучивали позицию, она едина: все клубы за возвращение пива. Недавно вновь открылась дискуссия по этому вопросу. Мы не видим негатива в этом, нужно всё правильно подготовить и реализовать», – рассказал он.

Кроме того, Алаев также добавил, что пиво необходимо вернуть как можно быстрее – по его словам, это один из «многих инструментов для работы с аудиторией».