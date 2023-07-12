В сборной Бразилии заявили, что «Зенит» угрожал Малкому и Клаудиньо

«Скажу за себя: мне не понравилось их отношение к сборной, о чём я сообщил футболистам. Понимаю ситуацию, но я беседовал с ними и их менеджером. Руководители «Зенита» давили на футболистов, делали это в бесчеловечной форме, угрожая расторжением контракта. На них оказывалось большое давление, но я был разочарован, что они отказались от сборной Бразилии», — приводит слова Паулисты ESPN.com.br.