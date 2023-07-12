Булыкин оценил возможный переход Захаряна в "Фейноорд"

Экс-футболист Булыкин заявил, что Захарян потеряет в деньгах при переходе в "Фейноорд"
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в нидерландский «Фейноорд». Его слова передает «РБ Спорт».
«При переходе туда он сильно потеряет в деньгах, там не будет такой зарплаты, как в России. Но это хороший шанс, которым нужно воспользоваться. Уровень футбола там будет повыше, чем в РПЛ. Захарян – сто процентов талантливый парень, он сумеет заиграть в Голландии», — сказал Булыкин.
В минувшем сезоне Захарян сыграл в чемпионате России 27 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.
Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.
В январе стало известно о сохранении интереса «Челси» к россиянину, однако он больше не является для англичан приоритетным вариантом. С момента прихода к власти Тодда Боули клуб потратил более полумиллиарда фунтов стерлингов на трансферы игроков.