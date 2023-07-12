Булыкин оценил возможный переход Захаряна в "Фейноорд"

«При переходе туда он сильно потеряет в деньгах, там не будет такой зарплаты, как в России. Но это хороший шанс, которым нужно воспользоваться. Уровень футбола там будет повыше, чем в РПЛ. Захарян – сто процентов талантливый парень, он сумеет заиграть в Голландии», — сказал Булыкин.