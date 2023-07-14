Мойзес назвал игроков ЦСКА, которые готовы выступать в европейских клубах

Защитник ЦСКА Мойзес назвал футболистов команды, которые готовы выступать в европейских клубах.

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— В ЦСКА есть футболисты, которые могут блеснуть в Европе?

— Конечно. В ЦСКА есть Чалов, Ваня Обляков, Игорь.

— Дивеев?

— Да, хотя и Акинфеева я бы тоже перечислил, конечно. Ряд, который я назвал, неполный, — цитирует Мойзеса Sport24.