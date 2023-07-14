Мойзес назвал игроков ЦСКА, которые готовы выступать в европейских клубах

Защитник ЦСКА Мойзес назвал футболистов команды, которые готовы выступать в европейских клубах.
— В ЦСКА есть футболисты, которые могут блеснуть в Европе?
— Конечно. В ЦСКА есть Чалов, Ваня Обляков, Игорь.
— Дивеев?
— Да, хотя и Акинфеева я бы тоже перечислил, конечно. Ряд, который я назвал, неполный, — цитирует Мойзеса Sport24.
В субботу, 15 июля, ЦСКА сыграет с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Прямую трансляцию матча смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.