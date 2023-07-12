ЦСКА может подписать футболиста «Зенита»

Футбольный клуб ЦСКА рассматривает вариант подписания полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина. Об этом сообщает Telegram-канал «Дневник Армейца».

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Сообщается, что в Сутормине заинтересован главный тренер московской команды Владимир Федотов. Футболист знаком с тренером по совместной работе в «Оренбурге».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 29-летний полузащитник провел на поле 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Текущий контракт Сутормина с сине-бело-голубыми рассчитан до 2025 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сутормина составляет €1,8 млн.