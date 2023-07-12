Алаев рассказал, когда прекратят действовать его полномочия в комитете УЕФА

"Мои полномочия действуют как раз до обновления [комитетов]. Есть, условно говоря, цикл 2019-2023, УЕФА уведомил, что мы проводим ротацию. Планировали еще в мае сделать, но, видимо, там много было заявок, они сейчас там распределяются, потом исполком утверждает новые составы всех комитетов. Те перестают действовать", - добавил Алаев.