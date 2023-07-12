Новый гендиректор «Тобола» Канчельскис рассказал о задачах клуба

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис после назначения на пост генерального директора казахстанского «Тобола» рассказал «Матч ТВ», какие стоят задачи перед его новым клубом.

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Во вторник было объявлено о назначении 54 летнего Канчельскиса генеральным директором «Тобола». Последним клубом в тренерской карьере специалиста был узбекский «Навбахор», который он покинул в 2020 году. Также специалист работал в «Носте», «Торпедо ЗИЛ», «Уфе», «Волге», «Юрмале» и «Солярисе».

— Пока работаю в «Тоболе» до конца сезона, но мы на это внимание не обращаем. Все мысли о предстоящих матчах, уже завтра в Лиге конференций играем (с финской «Хонкой» — прим. «Матч ТВ»). Поэтому на данный момент вопрос контракта меня интересует в малой степени. Далее уже будем обсуждать длительность соглашения.

— Какие задачи вообще стоят перед командой?

— В первую очередь перед нами стоит задача, чтобы «Тобол» поднялся выше в таблице. Во вторых, мы уже вышли в финал Кубка Казахстана и намерены побороться за него. Задачи стоят максимальные. Хотим быть как можно выше, войти в тройку, чтобы играть в еврокубках на следующий год.

Сейчас у нас новая команда и все ждут прогресса. Чудес не бывает, но мы работаем, приобретаем футболистов. Недавно одного приобрели, работаем над другим трансфером. Делаем все возможное для построения команды. Все менять мы при этом не собираемся в клубе. Пока осматриваемся, вспоминаем времена, когда я работал гендиректором в Новотроицке (В ФК «Носта» — прим. — «Матч ТВ»). Посмотрим, что будет дальше, — сказал Канчельскис «Матч ТВ».