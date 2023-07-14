Главный тренер «Гавра» рассказал, как будет использовать Кузяева

«Какую роль займёт Далер Кузяев на поле? Наш спортивный директор уже ясно ответил на этот вопрос. Кузяев нуждается в пространстве, чтобы проявить свои атакующие навыки, но он также может эффективно работать в оборонительной фазе, что отлично соответствует нашим требованиям.



В прошлом сезоне нам не хватало игрока, который мог бы проникать с мячом в штрафную площадку, а Кузяев обладает этим умением. Кроме того, он способен сохранять спокойствие в решающих моментах матчей. В конечном счете, нашей задачей является успешная интеграция игроков на поле и в раздевалке», — пояснил Элснер пресс-службе клуба.