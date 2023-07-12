«Динамо» объявило о переходе Шиманьского в «Фенербахче»

Московское «Динамо» и турецкий «Фенербахче» достигли соглашения о трансфере польского полузащитника Себастьяна Шиманьского. Минувший сезон хавбек провёл в нидерландском «Фейеноорде» на правах аренды, но теперь он оформил полноценный переход в клуб из Турции.

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«Мы благодарим Себу за яркий период, проведённый в «Динамо», и большой вклад в завоевание бронзовых медалей сезона-2021/2022! Желаем Шиманьскому успеха в новом клубе!» – говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» завершил сделку по переходу Шиманьского из «Динамо». Сумма соглашения составила € 10 млн. Согласно сведениям источника, контракт Шиманьского с «Фенербахче» рассчитан на три года. Польский полузащитник будет получать в Турции € 2,5 млн в год.