Месси стал лучшим футболистом года по версии ESPN

36-летний аргентинец, недавно перешедший в клуб MLS «Интер Майами», в голосовании опередил норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, а также двух представительниц женского футбола — испанку Айтану Бонмати и американку Софью Смит.

В декабре 2022 года Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. На мундиале в Катаре Лео стал автором семи забитых мячей и трёх результативных передач и был признан лучшим игроком турнира. Также он в составе «ПСЖ» стал чемпионом Франции.