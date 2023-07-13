Кейн отказался от перехода в «ПСЖ»
Продолжается трансферная сага, связанная с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном. Он отклонил предложение «ПСЖ», сообщает Bild. Форварду сборной Англии интересен только один вариант «Бавария». Он не рассматривает возможность перехода в другой клуб за границей.
«Тоттенхэм» рассчитывает удержать Кейна, контракт которого заканчивается летом следующего года. Лондонский клуб не готов расстаться со своей звездой даже за € 90 млн. Ожидается, что «Бавария» сделает новое предложение. Главный тренер Томас Тухель всё ещё настаивает на кандидатуре англичанина.
Ранее сообщалось, что «Бавария» впервые в истории готова предложить за кого-либо более € 100 млн.
Кейн – воспитанник академии «Тоттенхэма». Всего в лондонском клубе он провёл 435 матчей, в которых отметился 280 мячами и 64 голевыми передачами.