Кейн отказался от перехода в «ПСЖ»

Продолжается трансферная сага, связанная с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном. Он отклонил предложение «ПСЖ», сообщает Bild. Форварду сборной Англии интересен только один вариант «Бавария». Он не рассматривает возможность перехода в другой клуб за границей.

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«Тоттенхэм» рассчитывает удержать Кейна, контракт которого заканчивается летом следующего года. Лондонский клуб не готов расстаться со своей звездой даже за € 90 млн. Ожидается, что «Бавария» сделает новое предложение. Главный тренер Томас Тухель всё ещё настаивает на кандидатуре англичанина.

Ранее сообщалось, что «Бавария» впервые в истории готова предложить за кого-либо более € 100 млн.