Футболист «Оренбурга» рассказал о повышении цен в Европе

Защитник "Оренбурга" Гойкович заявил, что в Европе люди не голодают
Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович заявил, что несмотря на повышение цен в европейских странах, их жители не испытывают проблем с обеспечением себя всеми необходимыми товарами и услугами. Об этом он заявил в интервью «РБ Спорт».
По его словам, вместе с ценами ежегодно растут и зарплаты.
«Цены в Европы поднимаются, это бесспорно. Но вместе с ними растут и доходы. Три года назад минимальная зарплата была €300, сейчас в районе €700 — €800. Говорю о примерных цифрах, их точное значение я не знаю.
Но знаю точно, что в Европе люди не голодают. Не все в данный момент могут себе позволить летать туда-сюда, но на жизнь тем, кого я знаю, хватает», — заявил Гойкович.
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 27-летний босниец провел за «Оренбург» 24 матча, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.