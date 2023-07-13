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Защитник "Оренбурга" Гойкович заявил, что в Европе люди не голодают

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович заявил, что несмотря на повышение цен в европейских странах, их жители не испытывают проблем с обеспечением себя всеми необходимыми товарами и услугами. Об этом он заявил в интервью «РБ Спорт».

Футболист «Оренбурга» рассказал о повышении цен в Европе
© РИА Новости

По его словам, вместе с ценами ежегодно растут и зарплаты.

«Цены в Европы поднимаются, это бесспорно. Но вместе с ними растут и доходы. Три года назад минимальная зарплата была €300, сейчас в районе €700 — €800. Говорю о примерных цифрах, их точное значение я не знаю.

Но знаю точно, что в Европе люди не голодают. Не все в данный момент могут себе позволить летать туда-сюда, но на жизнь тем, кого я знаю, хватает», — заявил Гойкович.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 27-летний босниец провел за «Оренбург» 24 матча, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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