Футболист «Оренбурга» рассказал о повышении цен в Европе

«Цены в Европы поднимаются, это бесспорно. Но вместе с ними растут и доходы. Три года назад минимальная зарплата была €300, сейчас в районе €700 — €800. Говорю о примерных цифрах, их точное значение я не знаю.



Но знаю точно, что в Европе люди не голодают. Не все в данный момент могут себе позволить летать туда-сюда, но на жизнь тем, кого я знаю, хватает», — заявил Гойкович.