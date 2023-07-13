Опубликован топ самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал топ самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР.

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Возглавил рейтинг грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия. Его рыночная стоимость оценивается в € 85 млн. В топ-3 также вошли два украинских легионера клубов АПЛ — полузащитник «Челси» Михаил Мудрик (€ 50 млн) и защитник «Арсенала» Александр Зинченко (€ 42 млн).

Самым дорогим среди россиян стал полузащитник «Монако» Александр Головин, занявший четвёртое место в рейтинге. Его стоимость оценивается в € 28 млн.

Transfermarkt Official