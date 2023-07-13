Опубликован топ самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР

Кварацхелия — самый дорогой игрок из стран бывшего СССР. Головин вошёл в топ-5
Интернет-портал Transfermarkt опубликовал топ самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР.
Возглавил рейтинг грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия. Его рыночная стоимость оценивается в € 85 млн. В топ-3 также вошли два украинских легионера клубов АПЛ — полузащитник «Челси» Михаил Мудрик (€ 50 млн) и защитник «Арсенала» Александр Зинченко (€ 42 млн).
Самым дорогим среди россиян стал полузащитник «Монако» Александр Головин, занявший четвёртое место в рейтинге. Его стоимость оценивается в € 28 млн.
Transfermarkt Official
Отметим, что в топ-20 вошли игроки только трёх стран бывшего СССР — России, Украины и Грузии. Наибольшее представительство в рейтинге у украинцев — 11 человек. Россиян шестеро, грузинцев — трое.
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