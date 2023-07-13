Серхио Рамос может продолжить карьеру в бразильском «Фламенго»

Бывший капитан сборной Испании Серхио Рамос может продолжить карьеру в бразильской Серии А. С 1 июля он находится в статусе свободного агента.

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Как сообщает журналист Фернандо Круз на своей странице в «Твиттере», в услугах 37-летнего испанца заинтересован «Фламенго». Отмечается, что бразильский клуб уже контактировал с футболистом и в ближайшее время готов сделать ему официальное предложение.

Серхио Рамос с 2021 по 2023 год был игроком «ПСЖ», где за 58 матчей забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. С парижской командой испнец выиграл три трофея (два чемпионата и один Суперкубок Франции). С 2005 по 2021 год Рамос защищал цвета мадридского «Реала».