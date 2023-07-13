Экс‑футболист «Гавра» Гурули дал совет Кузяеву

Бывший футболист «Гавра» грузин Гия Гурули считает, что новичку команды Далеру Кузяеву не нужно отвечать на вопросы о политике.
В среду Кузяев на правах свободного агента перешел в новый клуб. Соглашение с 30 летним российским полузащитником рассчитано до 2025 года.
— Но мой совет: если журналисты будут что то спрашивать о политике, не нужно ничего отвечать. Пусть говорит, что это не его дело: «Я приехал сюда играть в футбол, и точка». Хвича в Италии так и говорит: «Политика — это не моё. Оставьте меня в покое». Когда футболист начинает рассуждать на такие темы, для меня это уже не футболист. Я не говорю, что он не должен любить свою страну, но тащить политику в футбол не надо — приводит слова Гурули «Чемпионат».
Кузяев находился в статусе свободного агента, поскольку его контракт с «Зенитом» завершился 30 июня. В минувшем сезоне он забил пять мячей и отдал семь голевых передач в 35 матчах на клубном уровне.
«Гавр» по итогам сезона 2022/23 вышел в Лигу 1.