Экс‑футболист «Гавра» Гурули дал совет Кузяеву

— Но мой совет: если журналисты будут что то спрашивать о политике, не нужно ничего отвечать. Пусть говорит, что это не его дело: «Я приехал сюда играть в футбол, и точка». Хвича в Италии так и говорит: «Политика — это не моё. Оставьте меня в покое». Когда футболист начинает рассуждать на такие темы, для меня это уже не футболист. Я не говорю, что он не должен любить свою страну, но тащить политику в футбол не надо — приводит слова Гурули «Чемпионат».