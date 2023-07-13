Далер Кузяев объяснил, почему решил перейти во французский «Гавр»

«Я понимаю, что мы не будем бороться за титул, но я хочу попробовать свои силы в европейском чемпионате, и Франция — идеальный выбор для этого. Во время разговора с тренером я понял свою роль в команде, стиль игры… Мне это понравилось.



И я также знаю, что это самый старинный клуб во Франции… Le club «pionnier» (Кузяев сказал это на французском. — Прим. «Чемпионата»), как написано на футболках!» — приводит слова Кузяева tendance ouest.