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Далер Кузяев объяснил, почему решил перейти во французский «Гавр»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев объяснил, почему принял решение подписать контракт с этим французским клубом.

Далер Кузяев объяснил, почему решил перейти во французский «Гавр»
© Чемпионат.com

«Я понимаю, что мы не будем бороться за титул, но я хочу попробовать свои силы в европейском чемпионате, и Франция — идеальный выбор для этого. Во время разговора с тренером я понял свою роль в команде, стиль игры… Мне это понравилось.

И я также знаю, что это самый старинный клуб во Франции… Le club «pionnier» (Кузяев сказал это на французском. — Прим. «Чемпионата»), как написано на футболках!» — приводит слова Кузяева tendance ouest.

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