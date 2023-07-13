Семак высказался об уходе Одоевского в аренду

«Сейчас всё в руках Одоевского. Для него важно получать игровую практику». Семак — об уходе голкипера в аренду
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что переход голкипера Даниила Одоевского на правах аренды в «Волгарь» должен пойти на пользу молодому вратарю.
Арендное соглашение между клубами рассчитано на один сезон.
— Мы прекрасно понимаем, что клуб подписал с ним долгосрочный контракт, связанный с определенными надеждами. Сейчас всё в его руках. Для него важно получать игровую практику.
Что касается «Волгаря», а не клубов РПЛ, то нужно спрашивать у агента и руководства, были ли другие предложения. Я также слышал, что клубы хотели взять его с возможностью выкупа, что для нашего клуба невыгодно. Нужно, чтобы он получил определенное количество игровой практики и, вернувшись, смог бороться за место осинового вратаря, — передает слова Семака корреспондент «матч ТВ».
Футболист дебютировал в основном составе «сине бело голубых» в мае 2021 года. Всего на его счету 11 матчей за «Зенит» и шесть пропущенных матчей.
В составе команды 20 летний Одоевский стал трехкратным чемпионом России и трехкратным обладателем Суперкубка страны.