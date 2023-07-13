Семак высказался об уходе Одоевского в аренду

Что касается «Волгаря», а не клубов РПЛ, то нужно спрашивать у агента и руководства, были ли другие предложения. Я также слышал, что клубы хотели взять его с возможностью выкупа, что для нашего клуба невыгодно. Нужно, чтобы он получил определенное количество игровой практики и, вернувшись, смог бороться за место осинового вратаря, — передает слова Семака корреспондент «матч ТВ».