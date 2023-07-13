Дуглас Сантос заявил, что ощущает себя отчасти россиянином

Дуглас Сантос: даже без паспорта РФ ощущаю себя отчасти россиянином
Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о возможном получении российского гражданства по примеру своих одноклубников и соотечественников Малкома и Клаудиньо.
«Я в России живу уже четыре года и чувствую себя здесь как дома. Даже без паспорта я ощущаю себя отчасти россиянином. Петербург – мой дом», – цитирует Дугласа Сантоса пресс-служба «Зенита».
Дуглас Сантос перешёл в «Зенит» из немецкого «Гамбурга» в 2019 году. В составе петербургского клуба он провёл 145 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал 26 результативных передач. В минувшем сезоне 29-летний футболист сыграл 36 матчей и отметился семью ассистами.
В составе «Зенита» защитник четыре раза становился чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок и один раз Кубок России. Контракт игрока с сине-бело-голубыми действует до лета 2026 года.