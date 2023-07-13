Защитник «Оренбурга» Гойкович рассказал о предпочтениях в русской музыке

– Не видел ни одного российского фильма. Хотулев несколько дней назад спросил, ходил ли я в кино в России. Ни разу. Не знаю, почему, может, времени не хватает. Сперва, пока я жил здесь один, недостаточно хорошо знал русский. Потом уже выучил язык, но приехала семья, и на это не оставалось времени.