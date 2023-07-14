Фото: Лионеля Месси заметили в обычном супермаркете в Майами

В социальных сетях стали набирать популярность фотографии нападающего американского «Интер Майами» Лионеля Месси в обычном супермаркете в Майами.

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36-летнего аргентинского футболиста сфотографировали многие посетители магазина. Некоторым из них Месси не стал отказывать в совместной фотографии.

Соцсети

Соцсети

Месси объявил о своём переходе в «Интер Майами» после ухода из французского «ПСЖ», за который он выступал последние два сезона, на правах свободного агента. До этого большую часть своей профессиональной игровой карьеры аргентинец провёл в испанской «Барселоне».