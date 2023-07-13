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Семак: у Кузяева есть все качества, чтобы через год перейти в более сильный клуб

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход бывшего полузащитника клуба Далера Кузяева во французский «Гавр».

Семак оценил перспективы Кузяева
© Betassist

«Это была его мечта, это его новый вызов. Мы будем его поддерживать, возможно, через год он перейдёт в более сильный клуб – все качества для этого у него есть. Большое ему спасибо, он настоящий профессионал», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Кузяев официально стал игроком «Гавра» 12 июля. Стороны заключили контракт на два года.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 год. Он перешёл в петербургский клуб из грозненского «Ахмата».

В составе «Зенита» 30-летний хавбек провёл 183 матча, в которых забил 23 мяча и сделал 29 результативных передач. В минувшем сезоне полузащитник отметился пятью голами и семью ассистами в 35 встречах.

Вместе с петербуржцами Кузяев пять раз побеждал в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), дважды завоёвывал Суперкубок и один раз Кубок России.