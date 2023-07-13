Семак оценил перспективы Кузяева

«Это была его мечта, это его новый вызов. Мы будем его поддерживать, возможно, через год он перейдёт в более сильный клуб – все качества для этого у него есть. Большое ему спасибо, он настоящий профессионал», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».