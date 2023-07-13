Семак оценил перспективы Кузяева

Семак: у Кузяева есть все качества, чтобы через год перейти в более сильный клуб
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход бывшего полузащитника клуба Далера Кузяева во французский «Гавр».
«Это была его мечта, это его новый вызов. Мы будем его поддерживать, возможно, через год он перейдёт в более сильный клуб – все качества для этого у него есть. Большое ему спасибо, он настоящий профессионал», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Кузяев официально стал игроком «Гавра» 12 июля. Стороны заключили контракт на два года.
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 год. Он перешёл в петербургский клуб из грозненского «Ахмата».
В составе «Зенита» 30-летний хавбек провёл 183 матча, в которых забил 23 мяча и сделал 29 результативных передач. В минувшем сезоне полузащитник отметился пятью голами и семью ассистами в 35 встречах.
Вместе с петербуржцами Кузяев пять раз побеждал в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), дважды завоёвывал Суперкубок и один раз Кубок России.