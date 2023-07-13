Американский владелец «Гавра» приложил усилия для приглашения в команду Кузяева

Функционер не стал напрямую отвечать на вопрос о размере зарплаты Кузяева в клубе, однако отметил, что американский владелец «Гавра» Винсент Вольпе приложил «значительные усилия» для подписания россиянина. Также Руссье рассказал, что сам Далер пошёл на уступки.