Футболист Алли рассказал о психологических проблемах и посещении реабилитационного центра
Полузащитник английского футбольного клуба "Эвертон" Деле Алли обратился в реабилитационный центр для лечения психических заболеваний, зависимостей и травм после возвращения из аренды в турецком "Бешикташе". Об этом он рассказал в интервью подкасту The Overlap.
В августе 2022 года Алли на правах аренды перешел в "Бешикташ". В марте он получил травму, из-за которой выбыл до конца сезона. Футболист признался, что злоупотреблял алкоголем и снотворными.
"Когда я вернулся из Турции, я узнал, что мне нужна операция. Я не был в порядке психологически, я принял решение отправиться в реабилитационный центр для лечения психических заболеваний, зависимостей и травм. Нельзя заставить пойти в реабилитационный центр - это не поможет. Я почувствовал, что время для этого пришло, и сам принял решение туда поехать", - сказал Алли.
"Когда мне было 6 лет, я стал жертвой сексуальных домогательств. Моя мать страдала алкоголизмом, вскоре меня отправили в Африку учиться дисциплине. В 7 лет я начал курить, в 8 лет - торговал наркотиками, в 11 меня повесил на мосту парень, который жил по соседству. В 12 лет меня усыновили, и это была замечательная семья. Они спасли мне жизнь, но я ничего им не рассказывал и пытался справиться с травмами сам", - добавил футболист.
Алли 27 лет, он также выступал за "Тоттенхэм" и "Милтон Кинс Донс". На счету игрока 37 матчей, 3 гола и 7 результативных передач в составе сборной Англии.