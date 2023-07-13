Футболист Алли рассказал о психологических проблемах

"Когда мне было 6 лет, я стал жертвой сексуальных домогательств. Моя мать страдала алкоголизмом, вскоре меня отправили в Африку учиться дисциплине. В 7 лет я начал курить, в 8 лет - торговал наркотиками, в 11 меня повесил на мосту парень, который жил по соседству. В 12 лет меня усыновили, и это была замечательная семья. Они спасли мне жизнь, но я ничего им не рассказывал и пытался справиться с травмами сам", - добавил футболист.