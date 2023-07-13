Уткин высказался о переходе Кузяева во французский «Гавр»

«Кузяев вовсе не исполнил мечту. Никто в «Гавре» играть не мечтает. Это новый шаг, возможно, и к мечте, но ещё не она сама. Это выход из зоны комфорта, что всегда достойно уважения и большая редкость для российского игрока. Но игра за «Гавр» — это не мечта. Не дезавуируйте это слово. Мечта впереди», — написал Уткин в своём телеграм-канале.