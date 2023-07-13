«Рома» интересуется полузащитником «Динамо» Захаряном — СМИ
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в итальянской «Роме», сообщает «Евро Футбол.Ру».
По информации источника, 20 летний россиянин попал в трансферные списки римлян, которые сильно обеспокоены возможным уходом аргентинца Пауло Дибалы в летнее трансферное окно.
Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Футболист в прошедшем сезоне провел 37 матчей за «Динамо», забил пять мячей и сделал 10 результативных передач.