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«Рома» интересуется полузащитником «Динамо» Захаряном — СМИ

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в итальянской «Роме», сообщает «Евро Футбол.Ру».

«Рома» интересуется полузащитником «Динамо»
© Матч ТВ

По информации источника, 20 летний россиянин попал в трансферные списки римлян, которые сильно обеспокоены возможным уходом аргентинца Пауло Дибалы в летнее трансферное окно.

Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Футболист в прошедшем сезоне провел 37 матчей за «Динамо», забил пять мячей и сделал 10 результативных передач.