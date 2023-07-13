Солист группы «Монгол Шуудан» отреагировал на приглашение сыграть на Суперкубке

Солист группы "Монгол Шуудан" Скородед заявил, что не удивился приглашению на Суперкубок России
Солист группы «Монгол Шуудан» Валерий Скородед в интервью Legalbet заявил, что с удовольствием принял приглашение выступить на церемонии открытия матча за Суперкубок России между столичным ЦСКА и «Зенитом».
«Выступить на Суперкубке нам предложили наши хорошие знакомые, поэтому мы не удивились приглашению. Мы уже выступали на подобных мероприятиях, и все проходило нормально.
Я сам из спортивной семьи, брат профессионально занимался футболом, отец постоянно смотрел футбольные матчи. Я не так сильно страдал по спорту, поэтому отдаю предпочтения более слабым командам.
Сильные клубы и так на своих местах», — заявил Скородед.
Матч за Суперкубок пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.