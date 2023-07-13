Солист группы «Монгол Шуудан» отреагировал на приглашение сыграть на Суперкубке

«Выступить на Суперкубке нам предложили наши хорошие знакомые, поэтому мы не удивились приглашению. Мы уже выступали на подобных мероприятиях, и все проходило нормально.



Я сам из спортивной семьи, брат профессионально занимался футболом, отец постоянно смотрел футбольные матчи. Я не так сильно страдал по спорту, поэтому отдаю предпочтения более слабым командам.



Сильные клубы и так на своих местах», — заявил Скородед.