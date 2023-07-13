$90.63+0.1299.89+0.21

Фрэнк Лэмпард объяснил причины неудач «Челси» под его руководством

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, почему команда провалила отрезок во второй его приход.

Фрэнк Лэмпард объяснил причины неудач «Челси» под его руководством
© Чемпионат.com

«На тренировках я понимал, что игроки показывают недостаточный уровень. Этого было мало, чтобы добиться результата в матче с «Брентфордом», нет смысла говорить о «Реале». Когда я вернулся в команду, то понял, что в ней нет командного духа и единства. Это не критично, но если ты хочешь быть лучшим, ты должен проводить тренировки на топ-уровне. Мы проиграли «Реалу» и оказались на финише сезона. Непонятно, за что мы играли, такого не должно быть в «Челси».

Многие игроки уже ощущали, что сезон завершается. Они думали о будущем. Вероятно, если бы я не выходил на поле семь месяцев, при этом понимая, что уйду через месяц, то тоже не смог бы найти мотивацию. У меня нет волшебной палочки», — сказал Лэмпард во время подкаста на YouTube-канале The Diary of CEO.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости