Ловчев раскритиковал переход Кузяева в «Гавр»

«Далер давно в «Зените», он выиграл в России все, что возможно – и чемпионат, и Кубок с Суперкубком. Игрок добротный, но не выдающийся – не из тех, за которыми гоняются. Неслучайно же в первое окно без контракта не нашел команду в Европе – за ним не гонялись.



У меня ощущение, что наши футболисты с недавнего времени стали искать добра от добра, а Европа представляется мечтой.



Чтобы у тебя были хорошие шансы, должны быть выделяющиеся на фоне Европы качества, в том числе для того, чтобы тебя купили за деньги. Здесь не Кузяева искали и за ним бегали, а он искал.



Мечта – это хорошо, амбиции – замечательно, но я рассматриваю эту историю как «искать добра от добра». На мой взгляд, это ошибочное решение – именно как переход из лучшего российского клуба в заштатный французский.



За Кузяева не боролись, – не предлагали денег за трансфер. Он не перешел хотя бы в средний французский клуб за деньги, а ушел бесплатно в Тмутаракань, в задрипанную команду.



Шаг вперед – это то, что было с Аршавиным, другими нашими ребятами после Евро-2008. Их брали за большие деньги в хорошие команды. Здесь – бесплатно в клуб-новичок? Что в этом хорошего, какой тут шаг вперед? Ехать надо на пике в хорошие команды.



У нас страна сделала хороший шаг вперед – в том числе и в плане инфраструктуры: отличные стадионы, отели и базы.



У нас не самый сильный чемпионат, в нем есть проблемы, но преподносить переход Кузяева в «Гавр» как что-то из ряда вон и выдающееся достижение я бы точно не стал», – написал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР.