Ловчев раскритиковал переход Кузяева в «Гавр»

Ловчев о Кузяеве в «Гавре»: «Ушел бесплатно в Тмутаракань, в задрипанную команду, из лучшего российского клуба – в заштатный французский. Что хорошего, какой тут шаг вперед?»
Евгений Ловчев считает ошибкой переход Далера Кузяева в «Гавр».
Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента. Соглашение с французским клубом действует до 2025 года.
«Далер давно в «Зените», он выиграл в России все, что возможно – и чемпионат, и Кубок с Суперкубком. Игрок добротный, но не выдающийся – не из тех, за которыми гоняются. Неслучайно же в первое окно без контракта не нашел команду в Европе – за ним не гонялись.
У меня ощущение, что наши футболисты с недавнего времени стали искать добра от добра, а Европа представляется мечтой.
Чтобы у тебя были хорошие шансы, должны быть выделяющиеся на фоне Европы качества, в том числе для того, чтобы тебя купили за деньги. Здесь не Кузяева искали и за ним бегали, а он искал.
Мечта – это хорошо, амбиции – замечательно, но я рассматриваю эту историю как «искать добра от добра». На мой взгляд, это ошибочное решение – именно как переход из лучшего российского клуба в заштатный французский.
За Кузяева не боролись, – не предлагали денег за трансфер. Он не перешел хотя бы в средний французский клуб за деньги, а ушел бесплатно в Тмутаракань, в задрипанную команду.
Шаг вперед – это то, что было с Аршавиным, другими нашими ребятами после Евро-2008. Их брали за большие деньги в хорошие команды. Здесь – бесплатно в клуб-новичок? Что в этом хорошего, какой тут шаг вперед? Ехать надо на пике в хорошие команды.
У нас страна сделала хороший шаг вперед – в том числе и в плане инфраструктуры: отличные стадионы, отели и базы.
У нас не самый сильный чемпионат, в нем есть проблемы, но преподносить переход Кузяева в «Гавр» как что-то из ряда вон и выдающееся достижение я бы точно не стал», – написал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР.
«Спартаку» предложили экс-защитника «Лестера» Амарти. Он готов перейти при зарплате 2,5-3 млн евро в год (Metaratings.ru)
«Сочи» отдал форварда Стальнова в аренду «Ладе». у Доната 11 очков в 55 играх прошлого сезона КХЛ
В КХЛ создан Департамент по взаимодействию с игроками. Гимаев-младший возглавил его