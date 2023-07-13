Экс-защитник «Лестера» Даниель Амарти готов перейти в «Спартак»

Metaratings сообщает, что Дэниель Амарти, бывший защитник «Лестера», готов подписать контракт с московским «Спартаком». Представители клуба предложили рассмотреть возможность перехода ганского футболиста. В настоящее время 28-летний Амарти находится без клуба после ухода из «Лестера», который вылетел из АПЛ в прошлом сезоне.

Амарти готов рассмотреть предложение о переходе в Россию, если его зарплата в «Спартаке» составит от € 2,5 до 3 млн в год.