Экс-защитник «Лестера» Даниель Амарти готов перейти в «Спартак»

Metaratings сообщает, что Дэниель Амарти, бывший защитник «Лестера», готов подписать контракт с московским «Спартаком». Представители клуба предложили рассмотреть возможность перехода ганского футболиста. В настоящее время 28-летний Амарти находится без клуба после ухода из «Лестера», который вылетел из АПЛ в прошлом сезоне.
Амарти готов рассмотреть предложение о переходе в Россию, если его зарплата в «Спартаке» составит от € 2,5 до 3 млн в год.
В прошлом сезоне Амарти провел 24 матча за «Лестер» во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями. Он большую часть своей карьеры выступал на позиции опорного полузащитника и центрального защитника.