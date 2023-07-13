Суперкубок России пройдет без дополнительного времени

Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» состоится без добавленного времени в случае ничейного результата. Команды выявят победителя в серии послематчевых пенальти. Соответствующее постановление подписали президент РПЛ Александр Алаев и глава РФС Александр Дюков.

© РИА Новости

Предыдущий матч за Суперкубок подразумевал возможность дополнительного времени. Однако встреча завершилась уверенной победой «Зенита» над «Спартаком» со счетом 4:0.

Вчера, 12 июля, журналист Иван Карпов сообщил, что в матче Суперкубка будут отсутствовать офсайдные линии, которые используются в спорных моментах футбольной встречи. Причиной отсутствия важного судейского инструмента называется задержка соответствующей сертификации ФИФА и УЕФА технологии китайской компании Rigour Tech, которая должна использоваться в РПЛ. Лицензионное соглашение будет одобрено лишь через три недели.