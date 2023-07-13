Ивахов объявил об уходе с поста главного тренера «Енисея»
Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов объявил об уходе из красноярского клуба.
Ивахов возглавил «Енисей» в январе 2023 года, сменив на этом посту Артема Горлова.
— В последнее время вокруг клуба был информационный вакуум, который был связан с тем, что мы вели переговоры. Но тот момент было некорректно показывать результаты, потому что мы торговались и искали варианты. Сейчас могу сказать, что мы договорились со всеми своими основными партнерами.
Сейчас договариваемся с китайскими инвесторами, это сложно, но это уровень. Им интересен наш клуб и наш рынок. Ну, а мы свою миссию выполнили. Я сделал всё что мог в этом клубе. Надеюсь, он дальше будет развиваться.
Всегда болел и болею всем сердцем за «Енисей» и всегда буду готов помочь клубу, если возникнет необходимость, — сказал Ивахов в видеообращении, опубликованном в Telegram канале «Енисея».
В июне «Енисей» уступил воронежскому «Факелу» в стыковых матчах за право выступать в МИР РПЛ. В первой встрече красноярский клуб уступил со счетом 0:2, во второй — 0:1.