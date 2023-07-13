Ивахов объявил об уходе с поста главного тренера «Енисея»

— В последнее время вокруг клуба был информационный вакуум, который был связан с тем, что мы вели переговоры. Но тот момент было некорректно показывать результаты, потому что мы торговались и искали варианты. Сейчас могу сказать, что мы договорились со всеми своими основными партнерами.