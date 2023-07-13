ЦСКА интересуется Бамбой
Экс-полузащитник французского «Лилля» Жонатан Бамба может подписать контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает Legalbet.
По информации источника, футболист готов выступать в России, если армейский клуб предложит ему заработную плату в размере €3 млн.
«ЦСКА предлагали левого вингера Жонатана Бамба. Но, как оказалось, армейцы на связи с окружением африканца. На данный момент он свободный агент.
Он готов приехать в Россию, если будут удовлетворены его финансовые запросы», — заявил источник.
В минувшем сезоне чемпионата Франции Бамба провел 34 матча, в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в €20 млн.
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