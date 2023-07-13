«Аль-Хиляль» связался с «Зенитом» для обсуждения трансфера Малкома

Саудовский «Аль-Хиляль» начал переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» по трансферу бразильского нападающего Малкома. Об этом сообщает журналистка Раиза Симплисио в своём «твиттере».

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По информации источника, руководство саудовского клуба узнало, что «Зенит» требует за Малкома € 50 млн. «Аль-Хиляль» ещё не принял окончательного решения по трансферу бразильца и проводит оценку.

26-летний Малком связан контрактом с «Зенитом» до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильского нападающего сине-бело-голубых в € 30 млн.

«Зенит» купил Малкома у «Барселоны» в августе 2019 года. Сумма трансфера составила € 40 млн.