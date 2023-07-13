ЦСКА обратился к фанатам перед матчем с «Зенитом»

ЦСКА в своем официальном телеграм-канале опубликовал обращение к болельщикам армейского клуба перед матчем за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом».

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«От лица клуба и команды мы обращаемся к вам, дорогие болельщики: пожалуйста, соблюдайте правила поведения как на маршрутах следования до Казани, так и в самом городе и на стадионе. Не поддавайтесь на провокации и избегайте конфликтных ситуаций. Мы просим Вас воздержаться от использования пиротехнических изделий», - гласит заявление московского клуба.

Также ЦСКА напомнил фанатам об ответственности, которую может повлечь за собой использование пиротехники или другие грубые нарушения поведения зрителей матча.

По информации, представленной ЦСКА, армейскую команду в Казани, где 15 июля и пройдет матч за Суперкубок, поддержат более 12 тысяч человек, а все билеты в фан-сектор москвичей были проданы.

За две недели до матча за Суперкубок фанаты ЦСКА и «Зенита» опубликовали заявления, в которых сообщили, что договорились не оскорблять друг друга во время предстоящей игры.