Хендерсон принял предложение «Аль-Иттифака»

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон принял предложение саудовского «Аль-Иттифака», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, стороны устно обо всём договорились, контракт согласован и готов к подписанию. Теперь всё зависит от того, удастся ли «Аль-Иттифаку» договориться с «Ливерпулем» о сумме трансфера 33-летнего полузащитника. Отпускать его безо всякой компенсации мерсисайдцы не намерены.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттифак» предложил Хендерсону контракт с зарплатой более € 800 тыс. в неделю. Английский полузащитник выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года.