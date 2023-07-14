Два игрока «Реала» находятся в постоянном контакте с Мбаппе

По информации источника, французские футболисты регулярно общаются, в том числе и о переходе Килиана в стан сливочных. Таким образом, Тчуамени и Камавинга лучше всего осведомлены о ситуации вокруг Мбаппе, но не могут раскрыть его планы на публику. Тем не менее, они могут сыграть ключевую роль в трансфере Килиана в «Реал». Также сообщается, что в большая часть мадридской команды с восторгом относится к возможному переходу Мбаппе и видят в нём идеальную замену ушедшему Кариму Бензема.