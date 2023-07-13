Французского футболиста обвинили в изнасиловании
Нападающего из Франции Виссама Бен Йеддера обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
Отмечается, что в прокуратуру Ниццы поступило сообщение о двух случаях изнасилования. Согласно версии обвинения, противоправное действие было совершено Йеддером 10 июля во французской коммуне Босолей. При этом ранее в изнасиловании также обвинили младшего брата спортсмена. Подробности инцидента пока не уточняются.
32-летний Бен Йеддер является нападающим футбольного клуба «Монако». В сезоне 2019-2020 он был признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции.
Ранее бывший игрок футбольного клуба «Барселона» Дани Алвес рассказал о вечере, после которого его обвинили в изнасиловании.
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