Французского футболиста обвинили в изнасиловании

Нападающего из Франции Виссама Бен Йеддера обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

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Отмечается, что в прокуратуру Ниццы поступило сообщение о двух случаях изнасилования. Согласно версии обвинения, противоправное действие было совершено Йеддером 10 июля во французской коммуне Босолей. При этом ранее в изнасиловании также обвинили младшего брата спортсмена. Подробности инцидента пока не уточняются.

32-летний Бен Йеддер является нападающим футбольного клуба «Монако». В сезоне 2019-2020 он был признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции.