Месси признали игроком года по версии ESPN
Новичок "Интера" из американского Майами, аргентинец Лионель Месси стал лауреатом очередной награды. Американский телеканал ESPN признал южноамериканца игроком года.
Месси соперничал с норвежским бомбардиром "Манчестер Сити" Эрлингом Холанном, переписавшим кучу рекордов в английской Премьер-лиге, а также с двумя футболистками: игроком "Барселоны" и сборной Испании Айтаной Бонмати, а также Софией Смит, выступающей за сборную США и "Портленд Торнс".
Надо полагать, все перевесило триумфальное выступление Лео на ЧМ-2022 в Катаре, где 36-летний Месси привел свою национальную команду к долгожданному Кубку мира.
Кстати, по словам Лионеля, именно победа в Катаре позволила ему продолжить международную карьеру.
"Если бы мы не выиграли ЧМ, было бы много критики. Возможно, не так много, как прежде, но я не думаю, что у меня оставались бы силы на продолжение. Это был бы конец. Если бы мы не победили, меня бы не было в сборной. Уверен в этом", - приводит слова футболиста The Athletic.
Кстати, Месси претендовал и на звание лучшего спортсмена года вне зависимости от вида спорта. Но тут он уступил лидеру команды из американского футбола "Канзас Сити" Патрику Махоумсу.
Добавим, что помимо Месси на награду также были номинированы сербский баскетболист Никола Йокич и американский бейсболист Аарон Джадж.
Тем временем в Майами готовятся к грандиозной презентации звездного новобранца. Церемония должна пройти 16 июля. В числе ее участников ждут певицу Шакиру, которая развелась с бывшим одноклубником Месси по"Барселоне" Жераром Пике.