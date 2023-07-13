Месси признали игроком года по версии ESPN

"Если бы мы не выиграли ЧМ, было бы много критики. Возможно, не так много, как прежде, но я не думаю, что у меня оставались бы силы на продолжение. Это был бы конец. Если бы мы не победили, меня бы не было в сборной. Уверен в этом", - приводит слова футболиста The Athletic.