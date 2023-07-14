«Монако» не стал отстранять Бен-Йеддера на фоне обвинений в насилии

«Монако» не стал отстранять Виссама Бен-Йеддера на фоне обвинений в сексуальном насилии.

32-летний футболист продолжит подготовку к сезону вместе с «Монако» и не будет отстранен.

Напомним, полиция начала расследование в отношении нападающего «Монако». Две девушки в возрасте 19 и 20 лет обвиняют Виссама Бен Йеддера и еще одного человека в принуждении к сексу после мероприятия, которое они провели вместе.