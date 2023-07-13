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Мойзес высказался о возможности получения гражданства России

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза рассказал, как относится к идее получения российского гражданства.

Мойзес высказался о возможности получения гражданства России
© globallookpress.com

«Давайте потихоньку, я всего год в России. Моя цель сейчас — ЦСКА, а не сборная», — сказал Мойзес Sport24.

Мойзес перешел в ЦСКА из «Интернасьонала» в августе 2022 года на правах аренды. Соглашение между клубами действовало до конца июня 2023 года.

ЦСКА активировал опцию выкупа, прописанную в контракте. Сумма сделки составила 2,3 миллиона евро (согласно данным Transfermarkt).

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне 28-летний Мойзес принял участие в 36 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.