Мойзес высказался о возможности получения гражданства России
Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза рассказал, как относится к идее получения российского гражданства.
«Давайте потихоньку, я всего год в России. Моя цель сейчас — ЦСКА, а не сборная», — сказал Мойзес Sport24.
Мойзес перешел в ЦСКА из «Интернасьонала» в августе 2022 года на правах аренды. Соглашение между клубами действовало до конца июня 2023 года.
ЦСКА активировал опцию выкупа, прописанную в контракте. Сумма сделки составила 2,3 миллиона евро (согласно данным Transfermarkt).
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 5 миллионов евро.
В минувшем сезоне 28-летний Мойзес принял участие в 36 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.