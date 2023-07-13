Аргентинский нападающий Лионель Месси посетил тренировку «Интер Майами». Об этом стало известно ESPN.

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По информации издания, ранее Месси прошел медицинское обследование, после чего прибыл на встречу с будущими одноклубниками. При этом отмечается, что команда североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) отказывается от публикации любых снимков с футболистом до того момента, как будет подписан официальный контракт.

Месси объявил о переходе «Интер Майами» 7 июня. По информации Marca, форвард будет зарабатывать 50-60 миллионов долларов в год.