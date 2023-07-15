Футбольный клуб "Интер Майами" объявил о подписании контракта с Месси

Американский футбольный клуб "Интер Майами" подписал контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2025 года.

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"Я очень взволнован перед следующим шагом в своей карьере, - сказал Месси. - Это фантастическая возможность, и вместе мы продолжим строить потрясающий проект. Идея состоит в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей, и я очень хочу помогать своей новой команде".

Месси 36 лет, с 2003 по 2021 год он играл за "Барселону", в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, по 7 раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, 7-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года. В 2021-2023 годах аргентинец выступал за французский ПСЖ, в котором дважды стал чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны.

За сборную Аргентины Месси принял участие в 175 матчах. В них он забил 103 гола и отдал 56 передач, форвард является лучшим бомбардиром национальной команды в истории. Вместе со сборной Аргентины форвард стал чемпионом мира (2022), победителем Кубка Америки (2021) и олимпийским чемпионом (2008). В 2014 году нападающий также завоевал серебряную медаль мирового первенства.