«Зенит» отказал «Фламенго» в трансфере Клаудиньо

«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по трансферу Клаудиньо — СМИ
«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по переходу бразильского полузащитника команды Клаудиньо, сообщает издание O Dia.
По данным источника, «Фламенго» был готов заплатить 15 миллионов евро за переход 26 летнего игрока, однако руководство «сине бело голубых» дало понять, что футболист не продается.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года, его действующий контракт истекает в июне 2027 года. В прошлом сезоне футболист провел 30 матчей, забил пять мячей и отдал 12 голевых передач.
15 июля «Зенит» сыграет с ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Встреча пройдет в Казани и начнется в 17:00 (мск). Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.