«Зенит» отказал «Фламенго» в трансфере Клаудиньо

«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по переходу бразильского полузащитника команды Клаудиньо, сообщает издание O Dia.

По данным источника, «Фламенго» был готов заплатить 15 миллионов евро за переход 26 летнего игрока, однако руководство «сине бело голубых» дало понять, что футболист не продается.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года, его действующий контракт истекает в июне 2027 года. В прошлом сезоне футболист провел 30 матчей, забил пять мячей и отдал 12 голевых передач.