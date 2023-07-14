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«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по трансферу Клаудиньо — СМИ

«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по переходу бразильского полузащитника команды Клаудиньо, сообщает издание O Dia.

«Зенит» отказал «Фламенго» в трансфере Клаудиньо
© РИА Новости

По данным источника, «Фламенго» был готов заплатить 15 миллионов евро за переход 26 летнего игрока, однако руководство «сине бело голубых» дало понять, что футболист не продается.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года, его действующий контракт истекает в июне 2027 года. В прошлом сезоне футболист провел 30 матчей, забил пять мячей и отдал 12 голевых передач.

15 июля «Зенит» сыграет с ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Встреча пройдет в Казани и начнется в 17:00 (мск). Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.