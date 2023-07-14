Судья Карасев объяснил свои решения в ситуации с Соболевым и Рошей

«Соболев стоял ко мне спиной. Я видел, что он что-то показывает. Не знал, что именно. Но догадывался. Тут же спросил ассистента, он подтвердил: «Был оскорбительный жест». В тот момент мы собирались удалять Соболева.



Потом случилось продолжение эпизода, после которого ассистент меня подозвал и сообщил, что Роша показал такой же жест. Мы договорились, что покажем две красные. VAR подтвердил, что было два одинаковых жеста — от Соболева в сторону Роши и от Роши в сторону трибун.



А в правилах написано: непристойные и оскорбительные выражения в адрес любого лица наказываются красными карточками. Мы не могли поступить по-другому. И не могли подойти к Роше, чтобы выяснить: «А зачем ты показываешь этот жест?»



Да, эпизод нестандартный. Но мы вынесли решение согласно правилам.



Удалил бы я снова Рошу? Абсолютно верно. Когда не видишь нюансов, а все ассистенты и VAR подтверждают жест Роши, как я мог поступить иначе?



Даже если бы VAR меня подозвал после удаления и сказал: «Посмотри, наверное, это не красная. Потому что Роша, наверное, показывает это не судье...» Но «наверное» здесь не работает. В правилах чётко прописано, на камерах это есть — значит, удаление. Отмотать ситуацию уже нельзя.



Или судья должен додумать контекст? Представляете, что начнётся, если такое будет происходить в каждой игре: кто-то покрутит у виска, а потом скажет, что он просто хотел, чтобы на это обратили внимание судьи.



Футболист должен играть, а арбитр — оценивать эпизоды. Не надо нам помогать, мы сами разберёмся. В том моменте мы бы удалили Соболева за неприличный жест и на этом бы всё закончилось. Но ситуация получила продолжение...» — приводит слова Карасёва «Спорт-экспресс».